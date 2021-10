Il blocco anti-Covid degli sfratti arriva alla Consulta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) arrivano al vaglio della Consulta i dubbi di legittimità sollevati dai giudici di Trieste e di Savona sul blocco degli sfratti legato all'emergenza Covid. La prossima settimana, la Corte costituzionale esaminerà le questioni sollevate sia sui decreti legge emanati nel 2020 - con i quali sono state disposte, per ragioni connesse all'emergenza pandemica, l'iniziale sospensione sino al 30 giugno 2020 (termine sostituito, in sede di conversione, con quello del primo settembre 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, e le successive proroghe, prima al 31 dicembre 2020 poi al 30 giugno 2021 (limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021)no al vaglio dellai dubbi di legittimità sollevati dai giudici di Trieste e di Savona sullegato all'emergenza. La prossima settimana, la Corte costituzionale esaminerà le questioni sollevate sia sui decreti legge emanati nel 2020 - con i quali sono state disposte, per ragioni connesse all'emergenza pandemica, l'iniziale sospensione sino al 30 giugno 2020 (termine sostituito, in sede di conversione, con quello del primo settembre 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascioimmobili, e le successive proroghe, prima al 31 dicembre 2020 poi al 30 giugno 2021 (limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di ...

Advertising

sulsitodisimone : Il blocco anti-Covid degli sfratti arriva alla Consulta - callmefree1 : La stasi dei sobborghi mette i vicini l'uno contro l'altro mentre la polizia australiana trascorre mesi a rintracci… - silvadeluca : RT @Pinucci63757977: La Meloni come l'extra destra farnetica di dittatura sanitaria: Mussolini,suo vate, nel'33 per testare un nuovo vacci… - Nicola23453287 : RT @ItalicaTestudo: Mezza Europa (non solo la Polonia e il blocco Visegrad) chiede un #muro anti-#migranti #Sansonetti asfalta #Formigli su… - franco_guerci : RT @ItalicaTestudo: Mezza Europa (non solo la Polonia e il blocco Visegrad) chiede un #muro anti-#migranti #Sansonetti asfalta #Formigli su… -

Ultime Notizie dalla rete : blocco anti "Ancora? E basta ...". Salvini sbotta e se ne va ... inoltre, rappresenta uno dei punti più caldi delle proteste anti Green Pass registrate in tutto lo ... proteste che sfocieranno con l'annunciato blocco del porto a partire dal 15 ottobre, ovviamente ...

Iraq, si rafforzano i populisti sciiti di Sadr ... le élite al potere hanno anticipato le consultazioni per evitare che il dissenso anti - sistema ... Stando ai risultati ancora non definitivi, il blocco sadrista - che ha la sua roccaforte nelle favelas ...

Il blocco anti-Covid degli sfratti arriva alla Consulta AGI - Agenzia Giornalistica Italia Green Pass e tamponi gratis dal 15 ottobre: la circolare del Viminale, il caso portuali e il "weekend caldo" Il certificato verde è obbligatorio sul lavoro da dopodomani ma ci sono milioni di lavoratori non vaccinati. Test rapidi gratuiti: la circolare del Viminale per i portuali dà il via alla polemica. Nel ...

Il blocco anti-Covid degli sfratti arriva alla Consulta Arrivano al vaglio della Consulta i dubbi di legittimità sollevati dai giudici di Trieste e di Savona sul blocco degli sfratti legato all'emergenza Covid. La prossima settimana, la Corte costituzional ...

... inoltre, rappresenta uno dei punti più caldi delle protesteGreen Pass registrate in tutto lo ... proteste che sfocieranno con l'annunciatodel porto a partire dal 15 ottobre, ovviamente ...... le élite al potere hanno anticipato le consultazioni per evitare che il dissenso- sistema ... Stando ai risultati ancora non definitivi, ilsadrista - che ha la sua roccaforte nelle favelas ...Il certificato verde è obbligatorio sul lavoro da dopodomani ma ci sono milioni di lavoratori non vaccinati. Test rapidi gratuiti: la circolare del Viminale per i portuali dà il via alla polemica. Nel ...Arrivano al vaglio della Consulta i dubbi di legittimità sollevati dai giudici di Trieste e di Savona sul blocco degli sfratti legato all'emergenza Covid. La prossima settimana, la Corte costituzional ...