Il 9% del Pil italiano è dato dal lavoro degli stranieri, per un valore di 134 miliardi di euro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Rapporto annuale 2021 sull’economia dell’immigrazione – prodotto dalla Fondazione Leone Moressa -, delinea un impatto decrescente della forza lavoro dei cittadini stranieri sui dati macroeconomici dell’Italia. Gli occupati che non hanno nazionalità italiana ma che operano nel nostro Paese, infatti, sono arrivati a produrre “ricchezza” per 134 miliardi di euro, incidendo del 9% sul Prodotto interno lordo. Una fetta comunque importante, nonostante la pandemia di Coronavirus abbia fatto passare il numero di occupati stranieri da 2,5 milioni, il 10,7% dei lavoratori totali, a 2,34 milioni, il 10,2%. Circa 160mila posti di lavoro, dunque, sono stati persi in un anno, di cui 60mila erano occupati da cittadini dell’Unione europea e 100mila da persone ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Rapporto annuale 2021 sull’economia dell’immigrazione – prodotto dalla Fondazione Leone Moressa -, delinea un impatto decrescente della forzadei cittadinisui dati macroeconomici dell’Italia. Gli occupati che non hanno nazionalità italiana ma che operano nel nostro Paese, infatti, sono arrivati a produrre “ricchezza” per 134di, incidendo del 9% sul Prodotto interno lordo. Una fetta comunque importante, nonostante la pandemia di Coronavirus abbia fatto passare il numero di occupatida 2,5 milioni, il 10,7% dei lavoratori totali, a 2,34 milioni, il 10,2%. Circa 160mila posti di, dunque, sono stati persi in un anno, di cui 60mila erano occupati da cittadini dell’Unionepea e 100mila da persone ...

