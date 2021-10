Ikea, non solo mobili: arriva la collezione di streetwear (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo collaborazioni con designer illustri, da Off-White a Byredo, che hanno dato il proprio tocco a mobili e oggetti del gigante dell’arredamento è il turno dell’azienda svedese di immaginare la propria capsule di abbigliamento. Avete capito bene: non si tratta di credenze o divani, ma di veri e propri vestiti e oggetti d’uso quotidiano, come termos per l’acqua e portachiavi. Arriva infatti Efterträda, la collezione che comprende abiti e accessori ispirati ai simboli più iconici del marchio. Come il codice a barre della libreria Billy, il cuscino a forma di cuore rosso Fammig Hjärta e la shopping in propilene che tutti hanno utilizzato almeno una volta per trasportare a casa i propri acquisti. L’idea di realizzare la limited edition è nata grazie alla collaborazione con la filiale giapponese di Tokyo, città sinonimo per eccellenza di dinamismo e creatività grazie a quartieri come Harajuku, celebre per la sua cultura giovanile e simbolo indiscusso di melting pot culturale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo collaborazioni con designer illustri, da Off-White a Byredo, che hanno dato il proprio tocco a mobili e oggetti del gigante dell’arredamento è il turno dell’azienda svedese di immaginare la propria capsule di abbigliamento. Avete capito bene: non si tratta di credenze o divani, ma di veri e propri vestiti e oggetti d’uso quotidiano, come termos per l’acqua e portachiavi. Arriva infatti Efterträda, la collezione che comprende abiti e accessori ispirati ai simboli più iconici del marchio. Come il codice a barre della libreria Billy, il cuscino a forma di cuore rosso Fammig Hjärta e la shopping in propilene che tutti hanno utilizzato almeno una volta per trasportare a casa i propri acquisti. L’idea di realizzare la limited edition è nata grazie alla collaborazione con la filiale giapponese di Tokyo, città sinonimo per eccellenza di dinamismo e creatività grazie a quartieri come Harajuku, celebre per la sua cultura giovanile e simbolo indiscusso di melting pot culturale.

