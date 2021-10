Iea: “Siamo lontani dalla sicurezza climatica, bisogna triplicare gli investimenti green” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ci Siamo impegnati, abbiamo messo in moto un processo di cambiamento radicale del nostro sistema energetico. La strada è giusta, ma la velocità no. L’innovazione è troppo lenta, molto più lenta della crisi climatica che alimenta incendi inarrestabili, uragani sempre più pericolosi, muri di acqua che si abbattono sulle città e sulle campagne. Alla vigilia della Cop26, la conferenza sul clima che si aprirà a novembre a Glasgow, l’International Energy Agency (Iea) mette i numeri in chiaro con un rapporto, il World Energy Outlook 2021, che mostra la distanza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. “Gli impegni attuali sul clima garantiscono solo il 20% della riduzione delle emissioni al 2030 necessaria per arrivare allo scenario di emissioni nette zero entro il 2050”, ha detto il direttore dell’Iea Fatih Birol. “Raggiungere quel traguardo richiede ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ciimpegnati, abbiamo messo in moto un processo di cambiamento radicale del nostro sistema energetico. La strada è giusta, ma la velocità no. L’innovazione è troppo lenta, molto più lenta della crisiche alimenta incendi inarrestabili, uragani sempre più pericolosi, muri di acqua che si abbattono sulle città e sulle campagne. Alla vigilia della Cop26, la conferenza sul clima che si aprirà a novembre a Glasgow, l’International Energy Agency (Iea) mette i numeri in chiaro con un rapporto, il World Energy Outlook 2021, che mostra la distanza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. “Gli impegni attuali sul clima garantiscono solo il 20% della riduzione delle emissioni al 2030 necessaria per arrivare allo scenario di emissioni nette zero entro il 2050”, ha detto il direttore dell’Iea Fatih Birol. “Raggiungere quel traguardo richiede ...

Advertising

a_piedi_nudi : RT @HuffPostItalia: Iea: “Siamo lontani dalla sicurezza climatica, bisogna triplicare gli investimenti green” - HuffPostItalia : Iea: “Siamo lontani dalla sicurezza climatica, bisogna triplicare gli investimenti green” - destinazionecop : ??È uscito il World Energy Outlook dell'Agenzia internazionale dell'energia. Uno non vorrebbe citare il «bla bla bl… - PazzoPerDomani : RT @FerdinandoC: Intanto è uscito il World Energy Outlook dell'Agenzia internazionale dell'energia. Uno non vorrebbe citare il «bla bla bla… - FerdinandoC : Intanto è uscito il World Energy Outlook dell'Agenzia internazionale dell'energia. Uno non vorrebbe citare il «bla… -