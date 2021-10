Identificato e denunciato l’uomo che ha aggredito l’autista Kyma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il personale della Squadra Mobile, nel giro di poche ore, ha Identificato e denunciato il pregiudicato tarantino di 45 anni ritenuto responsabile dell’aggressione ad un autista di un autobus di linea avvenuta la sera dello scorso 11 ottobre. Come accertato nell’immediatezza dei fatti dal personale della Squadra Volante, un uomo, armato di coltello, ha tentato di colpire l’autista, inserendo l’arma attraverso la feritoia del vetro protettivo, andato in frantumi. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo il violento episodio, hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul mezzo pubblico, accertando la dinamica dei fatti già denunciata dal conducente, e riconoscendo senza ombra di dubbio l’aggressore e la sua compagna, già noti alle Forze dell’Ordine per i loro precedenti penali. L’aggressore in ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il personale della Squadra Mobile, nel giro di poche ore, hail pregiudicato tarantino di 45 anni ritenuto responsabile dell’aggressione ad un autista di un autobus di linea avvenuta la sera dello scorso 11 ottobre. Come accertato nell’immediatezza dei fatti dal personale della Squadra Volante, un uomo, armato di coltello, ha tentato di colpire, inserendo l’arma attraverso la feritoia del vetro protettivo, andato in frantumi. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo il violento episodio, hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul mezzo pubblico, accertando la dinamica dei fatti già denunciata dal conducente, e riconoscendo senza ombra di dubbio l’aggressore e la sua compagna, già noti alle Forze dell’Ordine per i loro precedenti penali. L’aggressore in ...

Ultime Notizie dalla rete : Identificato denunciato Taranto, aggressione sull'autobus: denunciato 45enne TARANTO - Il personale della Squadra Mobile, nel giro di poche ore, ha identificato e denunciato un 45enne tarantino ritenuto responsabile dell'aggressione ad un autista di un autobus di linea avvenuta lunedì sera a Taranto. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo ...

