I quattro motivi per cui è scoppiata la guerriglia novax a Roma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Sarà il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nell'attesissima informativa alla Camera in programma martedì 19 a dire come e perché la manifestazione no green pass di sabato scorso è degenerata in un pomeriggio di “guerriglia urbana” culminato nell'attacco alla sede della Cgil. Ma le prime analisi dei responsabili dell'ordine pubblico e la risposta odierna della stessa titolare del Viminale all'interrogazione di Fratelli d'Italia consentono già di mettere alcuni punti fermi. Primo, la sottovalutazione della partecipazione alla protesta Si aspettavano intorno a 3 mila persone, ne sono arrivate più di 10 mila. Lo ha ammesso a caldo lo stesso prefetto della capitale, Matteo Piantedosi: “Solo nelle ultime ore prima dell'evento, man mano che diverse migliaia di persone giungevano da tutta Italia è stato possibile rilevare un livello della partecipazione non ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Sarà il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nell'attesissima informativa alla Camera in programma martedì 19 a dire come e perché la manifestazione no green pass di sabato scorso è degenerata in un pomeriggio di “urbana” culminato nell'attacco alla sede della Cgil. Ma le prime analisi dei responsabili dell'ordine pubblico e la risposta odierna della stessa titolare del Viminale all'interrogazione di Fratelli d'Italia consentono già di mettere alcuni punti fermi. Primo, la sottovalutazione della partecipazione alla protesta Si aspettavano intorno a 3 mila persone, ne sono arrivate più di 10 mila. Lo ha ammesso a caldo lo stesso prefetto della capitale, Matteo Piantedosi: “Solo nelle ultime ore prima dell'evento, man mano che diverse migliaia di persone giungevano da tutta Italia è stato possibile rilevare un livello della partecipazione non ...

