I perché dello stop alla Confindustria del Nord, mentre si chiude l’era della presidenza Scaglia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. Uno stop momentaneo per ragionare meglio, non tanto sull’obiettivo, confermato a più riprese e in modo unanime dalle parti, quanto sulle modalità operative che dovranno caratterizzare la governance della futura Confindustria nella quale confluiranno le attuali strutture di Bergamo e Lecco-Sondrio. È sostanzialmente questo il motivo che ha portato alla sospensione del processo di fusione tra due realtà che dall’inizio dell’anno stavano dialogando per formalizzare quelle forti somiglianze che già caratterizzano le tre province rappresentate: vocazione manifatturiera, intensa specializzazione meccanica, alta propensione all’internazionalizzazione. Ma è anche chiaro che in un territorio così ampio, che si estende a Est fino alla Val Cavallina e al lago d’Iseo e a Nord fino ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Bergamo. Unomomentaneo per ragionare meglio, non tanto sull’obiettivo, confermato a più riprese e in modo unanime dalle parti, quanto sulle modalità operative che dovranno caratterizzare la governancefuturanella quale confluiranno le attuali strutture di Bergamo e Lecco-Sondrio. È sostanzialmente questo il motivo che ha portatosospensione del processo di fusione tra due realtà che dall’inizio dell’anno stavano dialogando per formalizzare quelle forti somiglianze che già caratterizzano le tre province rappresentate: vocazione manifatturiera, intensa specializzazione meccanica, alta propensione all’internazionalizzazione. Ma è anche chiaro che in un territorio così ampio, che si estende a Est finoVal Cavallina e al lago d’Iseo e afino ...

Advertising

forumJuventus : Moggi: 'Parlavo coi designatori come tutti gli altri. Non abbiamo mai chiesto di vincere le partite, lo facevamo co… - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, de… - peppeprovenzano : Solidarietà alla @cgilnazionale e a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che rappresenta, colpiti dal questo… - LoneroTony : RT @84enigma84: @SCG341 @borghi_claudio Ma perché proteggono punto? A me sembra che i paesi con più alta copertura vaccinale siano quelli m… - sonosadic0 : Ma le sangiuggiole che si lamentano dello screentime eccessivo (perché quello è) di Carola si ricordano la scorsa e… -