Hockey prato, i convocati dell'Italia per il Premondiale: 20 azzurri per il torneo di Cardiff (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'Italia di Hockey su prato maschile è pronta a volare a Cardiff, in Galles, per disputare il Premondiale, torneo che metterà di fronte otto formazioni in un tabellone ad eliminazione diretta che mette in palio un unico pass per la rassegna iridata. L'allenatore della Nazionale italiana di Hockey su prato maschile, Gianluca Cirilli, ha diramato la lista dei 20 convocati per il torneo che si disputerà a Cardiff da giovedì 21 a domenica 24 ottobre 2021. Gli azzurri però saranno in ritiro nella città gallese già da lunedì 18 ottobre. Il tabellone è ad eliminazione diretta: giovedì 21 ottobre nei quarti di finale sono in programma Francia-Polonia, Austria-Scozia, Irlanda-Russia e Galles-Italia.

