Hockey pista, Europei Femminili 2021: l'Italia lotta valorosamente, ma alla fine si arrende al Portogallo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una prova di grande orgoglio di cui andare fieri, nonostante il ko conclusivo. Agli Europei Femminili 2021 di Hockey su pista, l'Italia di Massimo Giudice lotta valorosamente col Portogallo padrone di casa uscendo sconfitta per 3-2 al termine di un'incredibile partita. Hockey pista, Europei Femminili 2021: Italia-Portogallo 2-3 LA CRONACA La partita inizia in maniera incredibile: pronti via e le azzurre (in maglia bianca) passano col gol di Erika Ghirardello. L'1-0 per l'Italia tramortisce il Portogallo per l'intera frazione di gioco, tanto che Ana Catarina non riesce nè a segnare un tiro libero ...

