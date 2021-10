“Ho perso 2 figli con Aldo Montano”. Antonella Mosetti, il dramma mai raccontato: “Rischiato grosso” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Rivelazioni inaspettate e davvero molto tristi quelle fatte da Antonella Mosetti. La showgirl ha deciso di aprirsi completamente in un’intervista, rilasciata al settimanale ‘Chi’ e si è lasciata andare ad una confessione davvero drammatica, riguardante la sua vita insieme ad Aldo Montano. Con l’attuale concorrente del ‘GF Vip 6’ ha vissuto delle esperienze traumatiche, che inevitabilmente le hanno segnato la vita. Anche se poi fortunatamente è riuscita ad andare avanti per la sua strada. La donna ha comunque innanzitutto parlato di sé: “Quando venni fatta fuori da Raiuno fu uno degli aspetti peggiori. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni. Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Rivelazioni inaspettate e davvero molto tristi quelle fatte da. La showgirl ha deciso di aprirsi completamente in un’intervista, rilasciata al settimanale ‘Chi’ e si è lasciata andare ad una confessione davverotica, riguardante la sua vita insieme ad. Con l’attuale concorrente del ‘GF Vip 6’ ha vissuto delle esperienze traumatiche, che inevitabilmente le hanno segnato la vita. Anche se poi fortunatamente è riuscita ad andare avanti per la sua strada. La donna ha comunque innanzitutto parlato di sé: “Quando venni fatta fuori da Raiuno fu uno degli aspetti peggiori. Lavoravo con Giletti e Malgioglio, avrò avuto 27 anni. Il direttore era Fabrizio Del Noce e al mio posto arrivò Caterina Balivo. Niente di nuovo per chi fa questo mestiere, ma la delusione fu tanta. ...

Advertising

Indira813 : RT @sherazadswift: Quando insultate Annika per il suo personaggio, ricordate che è una persona. Ha perso due figli in grembo, uno registran… - _diana87 : RT @sherazadswift: Quando insultate Annika per il suo personaggio, ricordate che è una persona. Ha perso due figli in grembo, uno registran… - TwBeautiful : RT @sherazadswift: Quando insultate Annika per il suo personaggio, ricordate che è una persona. Ha perso due figli in grembo, uno registran… - sherazadswift : Quando insultate Annika per il suo personaggio, ricordate che è una persona. Ha perso due figli in grembo, uno regi… - giraldo_ale : @Antonel36628575 @kuklademetra @stenafranzi @paolobocciarel1 @giuslit Sono libera professionista, e a marzo 2020 av… -