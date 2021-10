"Ho il certificato di esonero vaccinale". Prego? Schilirò, bomba da Giletti: rischia (ancora) grossissimo | Video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Eccoci a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. E tra gli ospiti in studio ecco una scatenata Alessandra Schilirò, la vice-questora no-Green pass recentemente sospesa in via cautelativa dalla polizia. Il caso era iniziato con l'ormai celebre comizio da un palco di San Giovanni, dove la Schilirò aveva usato toni durissimi contro la certificazione verde. E nell'intervista, Giletti le ricorda: "Maurizio Gasparri ha detto che lei dovrebbe essere radiata perché non doveva salire sul palco a manifestare contro il Green Pass. Ora lei è su una strada...". E l'ormai ex vice-questora risponde: "Il discorso è che io ero una libera cittadina, anche quando sono entrata in polizia. Non mi hanno detto che non avrei più potuto dire qualcosa di difforme rispetto alla Costituzione. Poi sono stata sospesa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Eccoci a Non è l'Arena, il programma di Massimoin onda su La7. E tra gli ospiti in studio ecco una scatenata Alessandra, la vice-questora no-Green pass recentemente sospesa in via cautelativa dalla polizia. Il caso era iniziato con l'ormai celebre comizio da un palco di San Giovanni, dove laaveva usato toni durissimi contro la certificazione verde. E nell'intervista,le ricorda: "Maurizio Gasparri ha detto che lei dovrebbe essere radiata perché non doveva salire sul palco a manifestare contro il Green Pass. Ora lei è su una strada...". E l'ormai ex vice-questora risponde: "Il discorso è che io ero una libera cittadina, anche quando sono entrata in polizia. Non mi hanno detto che non avrei più potuto dire qualcosa di difforme rispetto alla Costituzione. Poi sono stata sospesa in ...

