Highlights Reggio Emilia-Hapoel Gilboa 93-70 | basket Europe Cup 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilcon glidi93-70, match valido per la prima giornata diCupdi. Alla Unipol Arena di Bologna glini vincono senza troppa fatica contro gli israeliani: primi due quarti equilibrati, negli altri due prende il sopravvento la squadra di casa e porta a casa una vittoria all’esordio stagionale nella competizione. In alto le immagini salienti. SportFace.

