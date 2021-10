Hernandez in galera, il vomito di balena e Meloni: quindi, oggi... (Di mercoledì 13 ottobre 2021) quindi, oggi...: il question time di Lamorgese, Gramellini sul green pass e il politicamente corretto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021)...: il question time di Lamorgese, Gramellini sul green pass e il politicamente corretto

Advertising

giuliaalai : un giorno alzi la coppa della nations league e l’altro rischi la galera. vida loca per lucas hernandez - footbal04535353 : Theo Hernández col covid e il fratello Lucas in galera in Spagna per aver violato l'obbligo di stare lontano dalla sua ex - sbaracadau : giornata complicata oggi se fai Hernandez di cognome, uno covidiato l'altro in galera - Paroladeltifoso : Hernandez nei guai: dovrà scontare sei mesi di galera - thatsbonny : Ci mancava anche Lucas Hernández in galera giornata frizzantina oggi -