Hera | emesso primo sustainability-linked bond da 500 milioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hera emesso

Teleborsa

, multiservizi quotata sull'MTA di Borsa Italiana, hacon successo il suo primo sustainability - linked bond del valore di 500 milioni di euro . Il prestito obbligazionario non ...Il Prestito Obbligazionario sarànella forma di " Sustainability - linked bond ". Inoltre, ai sensi di accordi sottoscritti conin data odierna, BNP Paribas (in qualità di offerente), è ...(Teleborsa) - Hera, multiservizi quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha emesso con successo il suo primo sustainability-linked bond del valore di 500 milioni di euro. Il prestito obbligazionario non..Il Cda di Hera ha autorizzato, nell’ambito del proprio programma Euro Medium Term Notes aggiornato lo scorso 7 ottobre, l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario (P.O.) non subordinato e non co ...