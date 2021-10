Helbiz trasmetterà la Coppa di Germania in Italia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA -Media , annuncia un accordo con la Federcalcio Tedesca per l'acquisizione esclusiva dei diritti di trasmissione delladiin, portando sulla propria piattaforma, ...

... annuncia un accordo con la Federcalcio Tedesca per l'acquisizione esclusiva dei diritti di trasmissione della Coppa di Germania in Italia, portando sulla propria piattaforma,Live, un ...La grande novità riguarda l'esordio diMedia, cheil campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità. calcio serie b fc ...