Harry e Meghan ora si lanciano nella finanza etica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Soltanto investendo l’uno nell’altro possiamo cambiare il mondo. Ne sono convinti i duchi di Sussex Harry e Meghan, che con questa dichiarazione sul loro sito The Archewell, hanno ufficializzato la loro partnership con la società d’investimenti Ethic, compagnia newyorchese la cui parola d’ordine è sostenibilità. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Soltanto investendo l’uno nell’altro possiamo cambiare il mondo. Ne sono convinti i duchi di Sussex Harry e Meghan, che con questa dichiarazione sul loro sito The Archewell, hanno ufficializzato la loro partnership con la società d’investimenti Ethic, compagnia newyorchese la cui parola d’ordine è sostenibilità.

