Harrison Ford in Sicilia va matto per la pizza alla Norma: ecco di cosa si tratta e la ricetta di questa specialità (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chissà se Harrison Ford, dopo averla mangiata, avrà esclamato: «Chista è ‘na vera Norma!». Da qualche giorno ormai l’attore è approdato in Sicilia, esattamente a Siracusa, dove sono cominciate le riprese di Indiana Jones 5, il quinto capitolo della saga che ha per protagonista l’archeologo più famoso del cinema. Questo nuovo capitolo che Disney rilascerà nell’estate del 2022, verrà girato tra Siracusa, Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta, e tra una pausa e l’altra delle riprese, Ford ha voluto fare un minitour della Sicilia cominciando da Cefalù. Ma prima di arrivare in quello che viene considerato uno dei borghi più belli d’Italia, ha fatto tappa a Paternò, dove ha scelto di pranzare in una delle rosticcerie della città. E tra tante specialità della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chissà se, dopo averla mangiata, avrà esclamato: «Chista è ‘na vera!». Da qualche giorno ormai l’attore è approdato in, esattamente a Siracusa, dove sono cominciate le riprese di Indiana Jones 5, il quinto capitolo della saga che ha per protagonista l’archeologo più famoso del cinema. Questo nuovo capitolo che Disney rilascerà nell’estate del 2022, verrà girato tra Siracusa, Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta, e tra una pausa e l’altra delle riprese,ha voluto fare un minitour dellacominciando da Cefalù. Ma prima di arrivare in quello che viene considerato uno dei borghi più belli d’Italia, ha fatto tappa a Paternò, dove ha scelto di pranzare in una delle rosticcerie della città. E tra tantedella ...

Advertising

FQMagazineit : Harrison Ford in Sicilia va matto per la pizza alla Norma: ecco di cosa si tratta e la ricetta di questa specialità - infoitcultura : Harrison Ford in Sicilia stregato dalla pizza alla Norma - SNLinReview : Bill Murray=Harrison Ford Scarlett Johansson=Sofia Coppola Giovanni Ribisi=Spike Jonze Anna Faris=Cameron Diaz - Italia_Notizie : Harrison Ford in Sicilia stregato dalla pizza alla Norma - ronniehowlett3 : RT @spoo0ky: uomini in carne e ossa troppo belli per essere reali: mads mikkelsen, harrison ford specificamente nel 1981,toshiro mifune -