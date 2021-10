Haaland Manchester City: c’è l’incontro con Raiola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’agente Mino Raiola incontrerà il Manchester City per parlare di Erling Haaland: l’attaccante può arrivare in estate L’agente Mino Raiola incontrerà il Manchester City per parlare del futuro di Erling Haaland, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in estate grazie al pagamento della clausola da 75 milioni di euro. Come riportato dal Times, il club inglese sarebbe intenzionato ad anticipare la trattativa con i tedeschi per bruciare la concorrenza degli altri top club europei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’agente Minoincontrerà ilper parlare di Erling: l’attaccante può arrivare in estate L’agente Minoincontrerà ilper parlare del futuro di Erling, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in estate grazie al pagamento della clausola da 75 milioni di euro. Come riportato dal Times, il club inglese sarebbe intenzionato ad anticipare la trattativa con i tedeschi per bruciare la concorrenza degli altri top club europei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #Calciomercato A gennaio incontro #ManchesterCity-#Raiola per #Haaland Anche gli inglesi si muovono per il 21enne #attaccan… - RaiSport : ? #Calciomercato A gennaio incontro #ManchesterCity-#Raiola per #Haaland Anche gli inglesi si muovono per il 21enne… - zazoomblog : Manchester City a gennaio previsto contatto con Raiola per Haaland - #Manchester #gennaio #previsto - sportface2016 : #ManchesterCity su #Haaland: a gennaio incontro con Raiola - Paolo62651159 : @AlloccaGianluca @MartiWolfLove Pogba e Chiesa non circolavano in Europa senza aver espresso il loro talento.Pogba… -