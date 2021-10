Gualtieri | Io uomo da poteri forti? Parole bizzarre da Michetti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “Perio sarei l’dei? Mi sembra un’affermazione abbastanza bizzarra, mi sembra faccia il paio su quella uscita ieri in cui si vantava di non essere mai stato a Bruxelles…”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, intervenendo a Studio24 su RaiNews24. “Non so se perintende l’Europa, ma io sono tra quelli che hanno contribuito a far sì che l’Europa aiutasse l’Italia, superasse le politiche di austerità, ci consentisse di fare i più grandi scostamenti di bilancio della storia dal Dopoguerra per sostenere imprese e famiglie con ristori e prestiti garantiti”, ha sottolineato. “E questo è stato possibile anche con il sostegno dell’Europa, che ha sospeso il patto ...