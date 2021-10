“Grey’s Anatomy”: la 18esima stagione disponibile anche in Italia. Dove vederla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’annuncio di Disney + La 18esima e ultima stagione di Grey’s Anatomy, medical Drama di ABC, ha debuttato giovedì 30 settembre 2021 negli USA. In Italia, è Disney + che la trasmetterà a partire dal 27 ottobre. La piattaforma di streaming, lanciata da ormai un anno in Italia amplia così il suo già ricco catalogo. Grey’s Anatomy, negli anni ha fatto incetta di premi ed è diventato un vero e proprio caso. Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’annuncio di Disney + Lae ultimadi, medical Drama di ABC, ha debuttato giovedì 30 settembre 2021 negli USA. In, è Disney + che la trasmetterà a partire dal 27 ottobre. La piattaforma di streaming, lanciata da ormai un anno inamplia così il suo già ricco catalogo., negli anni ha fatto incetta di premi ed è diventato un vero e proprio caso. Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama,è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima, segue Meredith Grey e il ...

