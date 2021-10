Green Pass, Uecoop: “Caos badanti. Un milione di famiglie a rischio” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – rischio Caos per un milione di famiglie italiane che hanno una persona a casa dedicata all’assistenza di malati o anziani. A lanciare l’allarme è l’Unione europea della cooperative (Uecoop) in riferimento all’entrata in vigore sul territorio nazionale da venerdì 15 ottobre, dopo la firma del presidente del Consiglio Draghi al Dpcm con le linee guida per i controlli, dell’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. “In Italia più di 9 badanti su 10 (92%) sono donne. Un quarto è italiana, oltre la metà arriva dai Paesi dell’Est Europa e il resto arriva da altre parti come l’Africa o il Sudamerica, spesso da aree del mondo – spiega Uecoop – dove la copertura vaccinale è molto più bassa che in Italia e dove la resistenza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) –per undiitaliane che hanno una persona a casa dedicata all’assistenza di malati o anziani. A lanciare l’allarme è l’Unione europea della cooperative () in riferimento all’entrata in vigore sul territorio nazionale da venerdì 15 ottobre, dopo la firma del presidente del Consiglio Draghi al Dpcm con le linee guida per i controlli, dell’obbligo diper tutti i lavoratori. “In Italia più di 9su 10 (92%) sono donne. Un quarto è italiana, oltre la metà arriva dai Paesi dell’Est Europa e il resto arriva da altre parti come l’Africa o il Sudamerica, spesso da aree del mondo – spiega– dove la copertura vaccinale è molto più bassa che in Italia e dove la resistenza ...

