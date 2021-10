Green pass sul lavoro: ecco le nuove regole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Firmato il Dpcm: da venerdì obbligo di carta verde per ogni attività. Accertamenti almeno sul 20% del personale con una app dedicata e orari flessibili di ingresso. Chi è in smart working non sarà esentato. Colf e badanti, toccherà alle famiglie controllare Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Firmato il Dpcm: da venerdì obbligo di carta verde per ogni attività. Accertamenti almeno sul 20% del personale con una app dedicata e orari flessibili di ingresso. Chi è in smart working non sarà esentato. Colf e badanti, toccherà alle famiglie controllare

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - jevlieber : RT @sscraffaele: Ma il problema è il green pass. Sisi - mondopensato : I manifestanti feriti alla manifestazione contro il Green pass sono stati subito soccorsi dei medici di Facebook -