Green pass sul lavoro: assenze non pagate, controlli entro 48 ore e divieto alle aziende di registrare i Qr-code (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Firmato il Dpcm: da venerdì obbligo di carta verde per ogni attività. Accertamenti almeno sul 20% del personale con una app dedicata e orari flessibili di ingresso. Chi è in smart working non sarà esentato. Colf e badanti, toccherà alle famiglie controllare

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - koaz74 : RT @pbecchi: Stefano Puzzer (Coord. Portuali di Trieste): 'La nostra lotta prosegue fino a quando il Green Pass non verrà eliminato a tutti… - _marsaturn : RT @sscraffaele: Ma il problema è il green pass. Sisi -