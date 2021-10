Green Pass sui posti di lavoro: ecco tutte le regole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM che impone l’obbligo di possesso ed esibizione dei Green Pass da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre. ecco le risposte alle domande più frequenti. Come avvengono i controlli sul Green Pass dei lavoratori, sia pubblici che privati? Ogni azienda o amministrazione organizza in modo autonomo i controlli, nel rispetto della privacy e delle linee guida del DPCM del 12 ottobre 2021. Sono i datori di lavoro a definire le modalità di controllo, che possono essere a campione o all’entrata dei luoghi di lavoro. In ogni caso è opportuno fare i controlli in modo da non creare code o ritardi all’ingresso. I soggetti incaricati del controllo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM che impone l’obbligo di possesso ed esibizione deida parte del personale delle pubbliche amministrazioni. L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre.le risposte alle domande più frequenti. Come avvengono i controlli suldei lavoratori, sia pubblici che privati? Ogni azienda o amministrazione organizza in modo autonomo i controlli, nel rispetto della privacy e delle linee guida del DPCM del 12 ottobre 2021. Sono i datori dia definire le modalità di controllo, che possono essere a campione o all’entrata dei luoghi di. In ogni caso è opportuno fare i controlli in modo da non creare code o ritardi all’ingresso. I soggetti incaricati del controllo del ...

