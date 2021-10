Green Pass, portuali e soprattutto camionisti: venerdì l'Italia può bloccarsi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aziende di trasporto che non sanno se far partire i mezzi, altre che non sanno se farli tornare, autisti che non sanno come comportarsi se tra due giorni, quando entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, saranno già in viaggio. “Abbiamo 400mila dipendenti nelle aziende dei trasporto e altrettanti impiegati nelle attività di magazzinaggio. Se il 30% di questi, non muniti di Green Pass, non si presenta a lavoro, è finita. Senza interventi del Governo, da dopodomani sarà il caos”, dice all’HuffPost Ivano Russo, direttore generale di Confetra, la confederazione composta da circa 100mila imprese della logistica che producono 85 miliardi di valore, circa il 9% del Pil. Il mondo dei trasporti, tanto osannato durante la pandemia per non essersi mai fermato garantendo gli approvvigionamenti durante il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aziende di trasporto che non sanno se far partire i mezzi, altre che non sanno se farli tornare, autisti che non sanno come comportarsi se tra due giorni, quando entrerà in vigore l’obbligo diper tutti i lavoratori, saranno già in viaggio. “Abbiamo 400mila dipendenti nelle aziende dei trasporto e altrettanti impiegati nelle attività di magazzinaggio. Se il 30% di questi, non muniti di, non si presenta a lavoro, è finita. Senza interventi del Governo, da dopodomani sarà il caos”, dice all’HuffPost Ivano Russo, direttore generale di Confetra, la confederazione composta da circa 100mila imprese della logistica che producono 85 miliardi di valore, circa il 9% del Pil. Il mondo dei trasporti, tanto osannato durante la pandemia per non essersi mai fermato garantendo gli approvvigionamenti durante il ...

