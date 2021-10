Green pass, per Bassetti così non funziona: “Diventa un tamponificio. Meglio l’obbligo vaccinale” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "C'è una parte significativa di persone che non si vaccinerà. Forse occorre pensare ad un Green pass diverso, alla francese, in cui è previsto solo per i vaccinati o i guariti, oppure così non serve. Meglio allora congelarlo per i luoghi di lavoro e ripartire tra un po' di tempo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "C'è una parte significativa di persone che non si vaccinerà. Forse occorre pensare ad undiverso, alla francese, in cui è previsto solo per i vaccinati o i guariti, oppurenon serve.allora congelarlo per i luoghi di lavoro e ripartire tra un po' di tempo". L'articolo .

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - ElioLannutti : Ancora giornalisti aggrediti alle manifestazioni No green pass a Roma e Trieste. Le associazioni: “Siamo il bersagl… - gfzilio : @SkyTG24 Bloccate subito il Green pass x i lavoratori…ne gratis ne altro. Bloccatelo subito -