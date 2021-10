Green pass obbligatorio, portuali e autotrasporti minacciano blocco. Si cerca mediazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È polemica sul Green pass nei porti. Una circolare del ministero dell'Interno raccomanda alle imprese del settore "di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti". Ma poi precisa: gli operatori economici "potranno valutare, nella piena autonomia, ogni possibile modalità organizzativa". Il Comitato dei lavoratori intanto ribadisce: dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo della certificazione verde, verranno bloccate le attività del porto di Trieste. Ma non è solo questo scalo a essere a rischio: "Oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma", dice il portavoce dei portuali triestini, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È polemica sulnei porti. Una circolare del ministero dell'Interno raccomanda alle imprese del settore "di mettere a disposizione del personale sprovvisto ditest molecolari o antigenici rapidi gratuiti". Ma poi precisa: gli operatori economici "potranno valutare, nella piena autonomia, ogni possibile modalità organizzativa". Il Comitato dei lavoratori intanto ribadisce: dal 15 ottobre, se non verrà ritirato l'obbligo della certificazione verde, verranno bloccate le attività del porto di Trieste. Ma non è solo questo scalo a essere a rischio: "Oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma", dice il portavoce deitriestini, ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Le cose al Senato si fanno interessanti. Il miglior emendamento per risolvere la questione suggerisco che sia uno:… - babetta123 : RT @VittorioSgarbi: #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i lavor… - flasorella : RT @chilisummer: Gli studenti contro il green pass a fianco dei portuali di Trieste, annunciano manifestazioni in varie città #portichiusi -