Green Pass obbligatorio | boom di richieste a Napoli per i tamponi Iorio Federfarma | Siamo pronti

Impennata di richieste a Napoli per sottoporsi a tamponi in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Un aumento di richieste rilevato un po' in tutta Italia, ma a cui le farmacie si dicono pronte a far fronte, come si legge sul sito di Federfarma. "La domanda è aumentata, le farmacie si stanno organizzando per far fronte alle richieste – rileva il presidente di Federfarma, Marco Cossolo – Le farmacie si sono rese disponibili ad effettuare i tamponi fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, anche prima della norma che ne stabilisse un prezzo calmierato. Al protocollo di intesa hanno aderito 7.500 farmacie su 9.000 e in questi giorni sono prevedibili ulteriori adesioni".

