Green pass obbligatorio, al Senato dal 15 ottobre controlli e sanzioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass Italia obbligatorio dal 15 ottobre anche al Senato dove scatteranno controlli e sanzioni. "Il Senato si è adeguato alla normativa generale sull'obbligo del Green pass – si legge in una nota congiunta dei Senatori Questori Antonio De Poli, Laura Bottici e Paolo Arrigoni – Da venerdì 15 ottobre scatta l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19, rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti, per accedere alle sedi del Senato. Per i Senatori che dovessero violare l'obbligo della certificazione sono previste sanzioni, tra cui la sospensione fino a 10 giorni, con il relativo taglio della diaria, che verrà disposta ...

