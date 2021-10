Green pass obbligatorio al lavoro, ecco cosa cambia: controlli e sanzioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Green pass obbligatorio al lavoro da venerdì 15, il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm con le linee guida su controlli e sanzioni. Sul sito del governo sono state pubblicate le Faq per chiarire cosa cambia e cosa si rischia a non rispettare le regole. Il premier ha firmato anche un Dpcm con le linee guida per il personale della pubblica amministrazione. Green pass obbligatorio al lavoro, Draghi firma i Dpcm Il presidente del Consiglio, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha adottato con due Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott –alda venerdì 15, il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm con le linee guida su. Sul sito del governo sono state pubblicate le Faq per chiariresi rischia a non rispettare le regole. Il premier ha firmato anche un Dpcm con le linee guida per il personale della pubblica amministrazione.al, Draghi firma i Dpcm Il presidente del Consiglio, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha adottato con due Dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione ...

