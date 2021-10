Green pass obbligatorio al lavoro, cosa ne pensano gli italiani: il sondaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass obbligatorio al lavoro, il 55% degli italiani pensa che sia giusto vietare l’accesso a chi non sia in possesso del certificato verde. Una ‘promozione’ che risente però della collocazione geografica dei cittadini: si abbassa al 49% nel Nord Ovest del Paese e sale al 61% nel Sud e nelle Isole. E’ quanto emerge dalla rilevazione dell’EngageMinds Hub, Centro di ricerca dell’Università Cattolica, dalla quale emerge anche che il 60% vede nel Green pass introdotto dal Governo Draghi uno strumento di responsabilità sociale, mentre il 56% ritiene che il certificato verde sia una misura efficace a ridurre il rischio di contagi e dunque utile nella lotta alla pandemia da Covid-19. La ricerca di EngageMinds HUB è stata condotta su un campione di oltre 6mila ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021)al, il 55% deglipensa che sia giusto vietare l’accesso a chi non sia in possesso del certificato verde. Una ‘promozione’ che risente però della collocazione geografica dei cittadini: si abbassa al 49% nel Nord Ovest del Paese e sale al 61% nel Sud e nelle Isole. E’ quanto emerge dalla rilevazione dell’EngageMinds Hub, Centro di ricerca dell’Università Cattolica, dalla quale emerge anche che il 60% vede nelintrodotto dal Governo Draghi uno strumento di responsabilità sociale, mentre il 56% ritiene che il certificato verde sia una misura efficace a ridurre il rischio di contagi e dunque utile nella lotta alla pandemia da Covid-19. La ricerca di EngageMinds HUB è stata condotta su un campione di oltre 6mila ...

