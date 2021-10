Green pass, nessun problema particolare nei porti pugliesi Lo dice al Corriere della Sera il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Tito Vespasiani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I blocchi annunciati a Trieste e in altri porti italiani come forma di protesta contro l’obbligo del Green pass per i lavoratori non dovrebbero riguardare gli scali della Puglia. Lo evidenzia su Corriere.it il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Tito Vespasiani. «Nei porti di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi non temiamo particolari situazioni di criticità, scioperi o blocchi legati all’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass- spiega il manager al quotidiano milanese-. Nei nostri cinque porti il ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I blocchi annunciati a Trieste e in altriitaliani come forma di protesta contro l’obbligo delper i lavoratori non dovrebbero riguardare gli scaliPuglia. Lo evidenzia su.it ildidel. «Neidi Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi non temiamo particolari situazioni di criticità, scioperi o blocchi legati all’entrata in vigore dell’obbligo del- spiega il manager al quotidiano milanese-. Nei nostri cinqueil ...

