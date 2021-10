Green pass: nelle farmacie della Liguria prenotati tamponi fino dicembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lunghe code segnalate davanti a molte delle farmacie liguri che sono designate come 'punto vaccinale' Leggi su rainews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lunghe code segnalate davanti a molte delleliguri che sono designate come 'punto vaccinale'

