Green pass, migliaia di lavoratori vaccinati senza il certificato verde. Il governo non dà assistenza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Caos Green pass. "migliaia di lavoratori vaccinati non riescono a ottenere il foglio verde. E possono solo ricorrere al numero unico 1500 per ottenere assistenza. E si rischia un vero e proprio caos sul fronte del lavoro. Con le nuove disposizioni sul Green pass che entreranno in vigore il prossimo 15 ottobre. Per dipendenti pubblici e privati". Lo denuncia Consumerismo No Profit. Che ricorda come in Italia siano "ancora migliaia i casi di Green pass 'fantasma'. Cittadini che, pur essendo regolarmente vaccinati, non hanno ottenuto il certificato sanitario".

