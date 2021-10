Green Pass, l’Italia presto sarà l’unica in Europa ad usarlo? La Francia discute se eliminarlo già dal 15 novembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In Grecia è richiesto a ogni dipendente pubblico o privato che non sia vaccinato di fare un tampone a settimana a proprie spese Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In Grecia è richiesto a ogni dipendente pubblico o privato che non sia vaccinato di fare un tampone a settimana a proprie spese

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Le cose al Senato si fanno interessanti. Il miglior emendamento per risolvere la questione suggerisco che sia uno:… - La7tv : Tamponi gratis ecco come la pensa @piersileri: 'Direi no a priori al tampone gratis se vicino non metti l'opera di… - grancetto : RT @felicedavanzo: Gioite gente gioite il green pass sta scandendo e vi ritroverete non vaccinati al pari di chi non ha mai ricevuto nessun… -