Green pass | Letta | ' venerdì passaggio importante | nuova fase ripartenza'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo la piena percezione che questa è una settimana particolare, anche per la contemporaneità di un passaggio importante come quello di venerdì", con l'obbligo di Green pass nei posti di lavoro, che deve consentirci di entrare in nuova e ulteriore fase di ripartenza". Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta, intervenendo a un appuntamento elettorale a Sulmona in vista del voto di domenica.

