Green pass, le nuove regole per parrucchieri, barbieri ed estetisti. Cosa cambia dal 15 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati sui luoghi di lavoro. Il governo ha pubblicato nuove Faq per chiarire le misure previste dal Dpcm firmato dal premier Mario Draghi. Una serie di chiarimenti sono stati dedicati a particolari categorie di lavoratori come tassisti, parrucchieri, estetisti e lavoratori autonomi. “Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli”, è l’indicazione in via generale. Sono i datori di lavoro a definire come debbano avvenire le verifiche in ufficio da parte dei soggetti incaricati che, “ove possibile”, dovranno controllare i Green pass dei dipendenti “al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” con modalità che “non determinino ritardi o code ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal 15ilsarà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati sui luoghi di lavoro. Il governo ha pubblicatoFaq per chiarire le misure previste dal Dpcm firmato dal premier Mario Draghi. Una serie di chiarimenti sono stati dedicati a particolari categorie di lavoratori come tassisti,e lavoratori autonomi. “Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli”, è l’indicazione in via generale. Sono i datori di lavoro a definire come debbano avvenire le verifiche in ufficio da parte dei soggetti incaricati che, “ove possibile”, dovranno controllare idei dipendenti “al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” con modalità che “non determinino ritardi o code ...

