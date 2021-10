Green pass lavoro, portuali Trieste: “Via o quasi tutti porti si fermeranno” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “L’unica apertura nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo conferma”. Sono le parole del portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, che all’Huffington Post ha annunciato novità per la giornata di oggi, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass per l’accesso al lavoro, prevista venerdì. Secondo Puzzer non rischia dunque di fermarsi solo il porto di Trieste, ma molti altri porti italiani. “Il danno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “L’unica apertura nei nostri confronti è togliere il. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova,si. Stasera ne avremo conferma”. Sono le parole del portavoce deidi, Stefano Puzzer, che all’Huffington Post ha annunciato novità per la giornata di oggi, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo delper l’accesso al, prevista venerdì. Secondo Puzzer non rischia dunque di fermarsi solo il porto di, ma molti altriitaliani. “Il danno ...

