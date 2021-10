Green pass lavoro, “per verifica dirigenti Polizia possono delegare” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass lavoro, ”L’articolo 1, comma 4, del decreto legge, individua quale soggetto preposto al controllo il datore di lavoro, da intendersi come il dirigente apicale delle varie articolazioni centrali e periferiche”. Lo sottolinea una circolare del Dipartimento di Pubblica sicurezza, firmata dal capo della Polizia Lamberto Giannini, sull’obbligo di esibizione della certificazione verde nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre. ”In relazione alla dimensione degli uffici o alla presenza di uno o più uffici decentrati – precisa la circolare – il dirigente può, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti, con qualifica dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021), ”L’articolo 1, comma 4, del decreto legge, individua quale soggetto preposto al controllo il datore di, da intendersi come il dirigente apicale delle varie articolazioni centrali e periferiche”. Lo sottolinea una circolare del Dipartimento di Pubblica sicurezza, firmata dal capo dellaLamberto Giannini, sull’obbligo di esibizione della certificazione verde nei luoghi didal 15 ottobre. ”In relazione alla dimensione degli uffici o alla presenza di uno o più uffici decentrati – precisa la circolare – il dirigente può, con atto scritto,le verifiche a dipendenti, con qualifica dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica”. L'articolo proviene da Italia Sera.

