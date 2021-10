Green pass lavoro, Orlando: “Preoccupati per 15, daremo risposte” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass obbligatorio sul lavoro, “c’è preoccupazione per il 15 perché è un passaggio delicato ma la stessa che abbiamo avuto nei mesi scorsi”. Così il ministro del lavoro, Andrea Orlando, nel corso dell’iniziativa dell’Inas Cisl alla vigilia dell’introduzione del certificato verde (venerdì 15 ottobre) che sta creando tensioni tra i lavoratori. “IIl Green pass è un passaggio complesso che può avere anche problemi di carattere applicativo ma con il dialogo sociale sono convinto che costruiremo risposte alle domande che emergono riprendendo il lavoro comune”, ha quindi sottolineato. “Il dialogo sociale non è un lusso ma una condizione essenziale per un presidio democratico”, ha spiegato ancora il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021)obbligatorio sul, “c’è preoccupazione per il 15 perché è unaggio delicato ma la stessa che abbiamo avuto nei mesi scorsi”. Così il ministro del, Andrea, nel corso dell’iniziativa dell’Inas Cisl alla vigilia dell’introduzione del certificato verde (venerdì 15 ottobre) che sta creando tensioni tra i lavoratori. “IIlè unaggio complesso che può avere anche problemi di carattere applicativo ma con il dialogo sociale sono convinto che costruiremoalle domande che emergono riprendendo ilcomune”, ha quindi sottolineato. “Il dialogo sociale non è un lusso ma una condizione essenziale per un presidio democratico”, ha spiegato ancora il ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - ElioLannutti : Ancora giornalisti aggrediti alle manifestazioni No green pass a Roma e Trieste. Le associazioni: “Siamo il bersagl… - gfzilio : @SkyTG24 Bloccate subito il Green pass x i lavoratori…ne gratis ne altro. Bloccatelo subito -