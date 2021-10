Green pass lavoro: come funzioneranno i controlli dal 15 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass lavoro: dal 15 ottobre scatta l’obbligo di certificato per tutti i lavoratori. Il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato due Dpcm contenenti le linee guida che regoleranno i controlli. Ecco le informazioni fondamentali da sapere sull’argomento. Green pass lavoro: come funzioneranno i controlli? Green pass lavoro: dal 15 ottobre 2021 scatta l’obbligo di munirsi del certificato per tutti i lavoratori. Nella giornata di ieri, martedì 12 ottobre 2021, il Governo ha licenziato due decreti contenenti le linee guida relative ai controlli che dovranno essere svolti sia ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 13 ottobre 2021): dal 15scatta l’obbligo di certificato per tutti i lavoratori. Il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato due Dpcm contenenti le linee guida che regoleranno i. Ecco le informazioni fondamentali da sapere sull’argomento.: dal 152021 scatta l’obbligo di munirsi del certificato per tutti i lavoratori. Nella giornata di ieri, martedì 122021, il Governo ha licenziato due decreti contenenti le linee guida relative aiche dovranno essere svolti sia ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - bernucar67 : RT @pbecchi: Costringere tutti a vaccinarsi senza introdurre un obbligo vaccinale è l’ipocrisia di questo governo. Quella che è stata defin… - soteros1 : RT @IlMattonista: Se non funziona coi #portichiusi, l'unica speranza è che venga messo il green pass per chi non è in regola col fisco. A q… -