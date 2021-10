Green pass lavoro, Bonomi: “Tampone a carico del dipendente” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il governo è stato chiaro, il Tampone è a carico del dipendente”. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si esprime così a Porta a Porta in vista del 15 ottobre, quando il Green pass sarà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato. “La posizione di Confindustria era ben chiara, noi avevamo una posizione molto decisa sull’obbligo vaccinale, abbiamo preso coscienza che la politica ha fatto la scelta di non andare verso l’obbligo vaccinale perché era una scelta dirompente e il Green pass rappresenta l’unico strumento per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro”, le parole di Bonomi. “Francamente non è corretto scaricare di nuovo sulle imprese, o sulla fiscalità generale, quindi sulle tasche ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il governo è stato chiaro, ilè adel”. Il presidente di Confindustria, Carlo, si esprime così a Porta a Porta in vista del 15 ottobre, quando ilsarà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato. “La posizione di Confindustria era ben chiara, noi avevamo una posizione molto decisa sull’obbligo vaccinale, abbiamo preso coscienza che la politica ha fatto la scelta di non andare verso l’obbligo vaccinale perché era una scelta dirompente e ilrappresenta l’unico strumento per mettere in sicurezza i luoghi di”, le parole di. “Francamente non è corretto scaricare di nuovo sulle imprese, o sulla fiscalità generale, quindi sulle tasche ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - danielathene : RT @sscraffaele: Ma il problema è il green pass. Sisi - daniela55302669 : RT @studentinoGPTS: ?????? ATTENZIONE?????? Sindacato delle nostre forze armate indice un sit-in contro il GP! Tutti i lavoratori dai portuali… -