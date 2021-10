Green Pass, l’allarme di Coldiretti: “100mila non vaccinati nei campi. A rischio i raccolti” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’obbligo del Green Pass potrebbe mettere a rischio la raccolta nei campi, dove circa 100mila lavoratori ancora non sono stati vaccinati. Lo stima Coldiretti, secondo cui circa il 25 percento dei lavoratori agricoli italiani e stranieri non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il nuovo coronavirus, uno dei requisiti per ottenere la Certificazione verde Covid-19 che da venerdì sarà obbligatoria per tutti i lavoratori in Italia. “Per non lasciare marcire le produzioni sugli alberi è importante intervenire per facilitare l’accesso al lavoro di quanti sono in regola” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, sottolineando che “l’attività agricola è legata ai cicli stagionali delle coltivazioni e non può essere fermata”. Secondo la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’obbligo delpotrebbe mettere ala raccolta nei, dove circalavoratori ancora non sono stati. Lo stima, secondo cui circa il 25 percento dei lavoratori agricoli italiani e stranieri non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il nuovo coronavirus, uno dei requisiti per ottenere la Certificazione verde Covid-19 che da venerdì sarà obbligatoria per tutti i lavoratori in Italia. “Per non lasciare marcire le produzioni sugli alberi è importante intervenire per facilitare l’accesso al lavoro di quanti sono in regola” afferma il presidente dellaEttore Prandini, sottolineando che “l’attività agricola è legata ai cicli stagionali delle coltivazioni e non può essere fermata”. Secondo la ...

