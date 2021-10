Green Pass, Kiko: “Niente tamponi gratis”, scatta il boicottaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Regole per il Green Pass sul posto di lavoro, l’amministratrice delegata di Kiko: “Niente tamponi gratis”, scatta il boicottaggio. Stanno suscitando molte polemiche le parole dell’amministratrice delegata di Kiko, Cristina Scocchia, che a ‘Otto e mezzo’, trasmissione condotta da Lilli Gruber, ha evidenziato come sia “per un’applicazione rigorosa del Green Pass”. (Stefano Guidi/Getty Images)L’imprenditrice ha spiegato: “Io come datore di lavoro ho il dovere di garantire la salute e la sicurezza di tutti i miei dipendenti, vaccinati e non vacchinati”. Quindi ha aggiunto che “chi decide di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione”. Da venerdì, i dipendenti della ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Regole per ilsul posto di lavoro, l’amministratrice delegata di: “”,il. Stanno suscitando molte polemiche le parole dell’amministratrice delegata di, Cristina Scocchia, che a ‘Otto e mezzo’, trasmissione condotta da Lilli Gruber, ha evidenziato come sia “per un’applicazione rigorosa del”. (Stefano Guidi/Getty Images)L’imprenditrice ha spiegato: “Io come datore di lavoro ho il dovere di garantire la salute e la sicurezza di tutti i miei dipendenti, vaccinati e non vacchinati”. Quindi ha aggiunto che “chi decide di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione”. Da venerdì, i dipendenti della ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - IrisBlue2021 : @MEcosocialista @europaverde_it @AngeloBonelli1 @EleonoraEvi Ecco così mi piaci! Ora sembra che il green pass è l'u… - AdraniRoberto : ....allora i parlamentari sprovvisti di green pass dal 15 ottobre saranno a stipendio zero....? -