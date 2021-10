Green pass, italiani scatenati sul web: oltre 7 milioni di interazioni, bocciati i politici (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal primo all?11 ottobre sono state oltre 1,53 milioni le conversazioni in rete che gli italiani hanno fatto sul tema del Green pass, per un totale di 7,26 milioni di interazioni. Gli scontri avvenuti nel pomeriggio del 9 ottobre a Roma, e l’entrata in vigore il 15 ottobre del provvedimento che renderà obbligatorio il possesso del pass sul luogo di lavoro, infatti, hanno riacceso sul web il dibattito sulla certificazione verde, monopolizzando di fatto le conversazioni degli italiani. Il picco massimo è stato raggiunto proprio il 10 ottobre (872 mila pubblicazioni), giorno successivo ai violenti scontri di Roma, che hanno visto peraltro l’assalto alla sede della Cgil. Al centro delle conversazioni degli utenti non solo quanto successo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dal primo all?11 ottobre sono state1,53le conversazioni in rete che glihanno fatto sul tema del, per un totale di 7,26di. Gli scontri avvenuti nel pomeriggio del 9 ottobre a Roma, e l’entrata in vigore il 15 ottobre del provvedimento che renderà obbligatorio il possesso delsul luogo di lavoro, infatti, hanno riacceso sul web il dibattito sulla certificazione verde, monopolizzando di fatto le conversazioni degli. Il picco massimo è stato raggiunto proprio il 10 ottobre (872 mila pubblicazioni), giorno successivo ai violenti scontri di Roma, che hanno visto peraltro l’assalto alla sede della Cgil. Al centro delle conversazioni degli utenti non solo quanto successo ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass garantisce di poter stare con persone non contagiose? #TheoHernandez… - giulianaornaghi : RT @RobertoBurioni: Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero i la… - gratacasola : VIDEO | Vergognoso Chef Antonio Colonna: “Sospenderò i lavoratori senza Green Pass e cercherò altro personale in no… -