Green pass, il Nas passa al setaccio i locali della movida del Lazio: 20mila euro di multe (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Carabinieri dei NAS del centro Italia, nell’arco del trascorso fine settimana hanno svolto un’intensa azione di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni sul c.d. “Green pass” e delle misure di contenimento alla diffusione del covid-19, concentrandosi in particolare sul monitoraggio dei locali della movida. Sono stati impiegati oltre 300 militari dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità e dei Comandi Provinciali dell’Arma coinvolti per la verifica di 315 obiettivi, tra strutture ricettive, attività di ristorazione, pub e american bar, e circa mille e 500 clienti. I controlli condotti a tappeto hanno permesso di accertare 21 vioLazioni amministrative in materia di Green pass, di cui 9 contestate ai titolari degli esercizi per la mancata ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Carabinieri dei NAS del centro Italia, nell’arco del trascorso fine settimana hanno svolto un’intensa azione di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni sul c.d. “” e delle misure di contenimento alla diffusione del covid-19, concentrandosi in particolare sul monitoraggio dei. Sono stati impiegati oltre 300 militari dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità e dei Comandi Provinciali dell’Arma coinvolti per la verifica di 315 obiettivi, tra strutture ricettive, attività di ristorazione, pub e american bar, e circa mille e 500 clienti. I controlli condotti a tappeto hanno permesso di accertare 21 vioni amministrative in materia di, di cui 9 contestate ai titolari degli esercizi per la mancata ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - filipporiccio1 : @Uedrus @FPanichi @checovenier @vitalbaa E senza il green pass, e senza i deliri regolatori annessi. Bastava mette… - cittasbt : Green pass, le regole per chi deve entrare negli uffici comunali -