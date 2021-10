Green pass, il governo impone prezzi calmierati per i tamponi, ma nelle strutture private costi fino a 140 euro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un business o quasi, quello dei tamponi anti-Covid. Il prezzo del test è calmierato a 8 euro per i minori di 18 anni e a 22 euro dai 18 anni in su, ma nelle strutture private va incontro a escursioni notevoli: dai 30 euro di Palermo ai 95-140 e oltre di Milano. In mezzo, ad esempio, c'è Firenze, dove si pagano 65 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un business o quasi, quello deianti-Covid. Il prezzo del test è calmierato a 8per i minori di 18 anni e a 22dai 18 anni in su, mava incontro a escursioni notevoli: dai 30di Palermo ai 95-140 e oltre di Milano. In mezzo, ad esempio, c'è Firenze, dove si pagano 65. L'articolo .

