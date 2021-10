Green Pass, i lavoratori del porto di Trieste contro l’obbligo dal 15 ottobre: “Non scendiamo a patti” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’imminente introduzione dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro prevista per il 15 ottobre sta destando polemiche fra i lavoratori italiani. Gli operatori del porto di Trieste hanno annunciato il blocco totale delle operazioni in vista di venerdì rifiutando di scendere a patti. Per loro naufraga anche la possibilità di accettare il ricorso a tamponi gratuiti. Triste: i lavoratori del porto pronti al blocco per protestare contro il Green Pass Il porto di Trieste rischia di fermarsi. Venerdì 15 ottobre, in occasione dell’obbligo del Green Pass sul lavoro, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’imminente introduzione deldisui luoghi di lavoro prevista per il 15sta destando polemiche fra iitaliani. Gli operatori deldihanno annunciato il blocco totale delle operazioni in vista di venerdì rifiutando di scendere a. Per loro naufraga anche la possibilità di accettare il ricorso a tamponi gratuiti. Triste: idelpronti al blocco per protestareilIldirischia di fermarsi. Venerdì 15, in occasione deldelsul lavoro, ...

