Green pass gratuito in porto, a Genova aziende ancora divise. E al terminal Psa proseguono lo sciopero dei portuali e il blocco ai varchi dei tir (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Orientate verso il sì Psa, porto Petroli e Culmv. Il nodo dell'autotrasporto: i sindacati propongono punti per il tampone ai camionisti in porto, ma non c'è accordo su chi debba pagare Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Orientate verso il sì Psa,Petroli e Culmv. Il nodo dell'autotras: i sindacati propongono punti per il tampone ai camionisti in, ma non c'è accordo su chi debba pagare

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - L_Ceci_ : RT @GonnelliLuca: +++++ultim'ora+++++ Sciopero no Green Pass, la protesta dei portuali si allarga da Trieste a Genova a Gioia Tauro @repub… - CarenteStella : RT @pbecchi: Il green pass è un attacco al diritto al lavoro in tutte le sue forme (artt. 1, 4, 35, 36, 41 cost.) Il governo contava sull’a… -