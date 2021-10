Green pass, garante degli scioperi al governo: “Possibili gravi comportamenti illeciti”. Palazzo Chigi: non sarà un “venerdì nero” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli scioperi, le agitazioni, le proteste che si annunciano contro il Green pass dal 15 ottobre in diversi settori destano la “particolare preoccupazione” del garante che ha invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi a revocare l’astensione dal lavoro proclamato da venerdì a mercoledì 20 ottobre. La stessa commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato una nota alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in cui ha prospettato il “possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti“. La stessa nota è stata inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai presidenti delle Camere Maria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli, le agitazioni, le proteste che si annunciano contro ildal 15 ottobre in diversi settori destano la “particolare preoccupazione” delche ha invitato la Federazione italiana sindacati intercategoriali e la Confederazione sindacati autonomi a revocare l’astensione dal lavoro proclamato daa mercoledì 20 ottobre. La stessa commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato una nota alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in cui ha prospettato il “possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di“. La stessa nota è stata inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai presidenti delle Camere Maria ...

